في يلي تصريحات مباراة المغرب والبرتغال (1-صفر) السبت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد الثمامة في الدوحة:

وليد الركراكي (المدرب): “مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا مثل البرتغال. رأيتم الاصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لافريقيا. انا سعيد جدا . نتقدم بمواهبنا ورغم الاصابات التي حصلت تمكسنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من اجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في افريقيا وكان هنا شكوك بشأننا، سعداء من اجل المغرب .اشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي للعبة)”.

سفيان امرابط (لاعب وسط): “إنه امر غير متوقع. أمر لا يصدق. فخور للغاية. انا أعيش حلما . لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا. معنوياتنا كانت عالية. اكن احتراما كبيرا لكل زملائي… كأننا نلعب على أرضنا شكرا للشعب المغربي”.

سفيان بوفال (مهاجم): “عملنا كثيرا ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك”.

عز الدين اوناحي (لاعب وسط): “دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءا من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل افريقيا، نعرف انها تقف وراءنا”.

الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي: “المغرب أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من انجاز لمنتخب أسود الأطلس”.

محمد أبو تريكة (النجم المصري السابق لقناة بي إن سبورتس): “بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم”.

المهدي بنعطية (مدافع المغرب السابق لقناة بي إن سبورتس): “أنا أخ كبير. كنت محظوظا لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصدق. أشعر ان شخصا ما سيوقظني. هذا أمر لا يصدق، لدي القشعريرة، نحن في نصف نهائي كأس العالم”.

كاكا (النجم البرازيلي السابق لقناة بي إن سبورتس): “انجاز تاريخي، ليس بالانجاز العادي. انت بين افضل اربعة منتخبات في العالم. لم لا الحلم بالكأس. تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، رك ز كثيرا وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب”.

ديدييه دروغبا (نجم الكرة العاجية السابق على تويتر): “”لقد فعلوها، برافو المغرب لهذا الانجاز. تحيا إفريقيا. أخي وليد الركراكي سعيد جدا لأجلك”.

تعليق لشبكة “بي بي سي” البريطانية بشأن توجه أشرف حكيمي نحو المدرجات لتقبيل والدته: “وصلنا الى نصف كأس العالم يا أمي. شاهد أشرف حكيمي والدته بين المشجعين مجددا . يعاني للوصول اليها لكنه ينجح في النهاية ويتبادلان القبل. يا لها من مشاهد”.