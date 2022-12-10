مباراة المغرب والبرتغال في سطور

الملعب: الثمامة في الدوحة

الجمهور: 44198 متفرجا

الدور ربع النهائي

الحكم: الأرجنتيني فاكوندا تيلو

-الهدف:

المغرب: يوسف النصيري (42)

– الإنذارات:

المغرب: أشرف داري (70)، وليد شديرة (90+1)

البرتغال: فيتينيا (87)

-الطرد:

المغرب: وليد شديرة (90+3)

– التشكيلتان:

المغرب: ياسين بونو – أشرف حكيمي، رومان سايس (أشرف داري، 57)، جواد الياميق، يحيى عطية الله – سفيان أمرابط، سليم أملاح (وليد شديرة، 65)، عز الدين أوناحي، حكيم زياش (زكرياء ابو خلال، 82)- سفيان بوفال (يحيى جبران، 82)، يوسف النصيري (بدر بانون، 65).

المدرب: وليد الركراكي

البرتغال: ديوغو كوشتا – ديوغو دالو (ريكاردو هورتا، 79)، روبن دياش، بيبي، رافايل غيريرو (جواو كانسيلو، 51)- أوتافيو (فيتينيا، 69)، روبن نيفيش (كريستيانو رونالدو، 51)، برناردو سيلفا – برونو فرنانديش، جواو فيليكس، غونسالو راموس (رافايل لياو، 69).

المدرب فرناندو سانتوش