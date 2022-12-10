قطر 2022 … المغرب بدون أكرد ومزراوي ورونالدو على الدكة مجددا

يغيب المدافعان نصير مزراوي ونايف أكرد عن تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم في مواجهته لنظيره البرتغالي السبت على ملعب الثمامة في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وكان المدافع الأيمن لبايرن ميونيخ الألماني مزراوي وقطب دفاع وست هام يونايتد الإنكليزي أكرد أصيبا في المباراة الأخيرة ضد إسبانيا في ثمن النهائي، ولم يدرج اسمهما ضمن التشكيلة الرسمية لمواجهة البرتغال حيث يسعى “أسود الأطلس” إلى بلوغ دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخهم في إنجاز للقارة السمراء والعرب في العرس العالمي.

ودفع المدرب وليد الركراكي بقطب دفاع بلد الوليد الإسباني جواد الياميق ومدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله مكانهما.

في المقابل، يشارك القائد رومان سايس أساسيا بعدما حامت الشكوك حوله بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها ضد إسبانيا لكنها لم تمنعه من إكمال المباراة التي حسمها أسود الأطلس 3-صفر بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر).

وجدد الركراكي الثقة في رباعي خط الوسط سفيان أمرابط وسليم أملاح وحكيم زياش وعز الدين أوناحي، وأمامهم قلب الهجوم يوسف النصيري والجناح سفيان بوفال، ويحرس عرينه ياسين بونو صاحب الفضل في البلوغ التاريخي لربع النهائي، ومعه أشرف حكيمي.

في المقابل، أبقى مدرب البرتغال فرناندو سانتوش على نجمه كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء مجددا مفضلا مرة أخرى الدفع بمهاجم بنفيكا الواعد غونسالو راموس (21 عاما) صاحب هاتريك في الفوز العربض على سويسرا 6-1 في ثمن النهائي.

ويملك رونالدو فرصة معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (195) الموجود بحوزة الكويتي بدر المطوع.

وأجرى سانتوش تعديلا واحدا على تشكيلته حيث أشرك لاعب وسط ولفرهامبتون الاتكليزي روبن نيفيش مكان لاعب وسط ريال بيتيس الاسباني وليام كارفاليو.