أخبار 24/24
تشكيلة المنتخب الوطني في مباراة البرتغال
كشف وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه الثلاثاء 6 دجنبر 2022 منتخب اسبانيا .
وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” المدينة التعليمية” لحساب ثمن نهاية كاس العالم التي تحتضنها قطر.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3- نصير المزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
15- سليم املاح
17- سفيان بوفال
19- يوسف النصيري
دكة الاحتياط :
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
11- عبد الحميد الصابيري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
16- عبد الصمد الزلزولي
18- جواد ياميق
20- اشرف داري
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25 يحيى عطية الله
26- يحيى جبران