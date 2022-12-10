تشكيلة المنتخب الوطني في مباراة البرتغال

كشف وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه الثلاثاء 6 دجنبر 2022 منتخب اسبانيا .

وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” المدينة التعليمية”​ لحساب ثمن نهاية كاس العالم التي تحتضنها قطر.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:

1- ياسين بونو

2- اشرف حكيمي

3- نصير المزراوي

4- سفيان امرابط

5- نايف اكرد

6- غانم سايس

7- حكيم زياش

8- عز الدين اوناحي

15- سليم املاح

17- سفيان بوفال

19- يوسف النصيري

دكة الاحتياط :

9- عبد الرزاق حمد الله

10- انس زروري

11- عبد الحميد الصابيري

12- منير المحمدي

13- الياس شاعير

14- زكرياء بوخلال

16- عبد الصمد الزلزولي

18- جواد ياميق

20- اشرف داري

21- وليد شديرة

22- احمد رضا تكناوتي

23- بلال الخنوس

24- بدر بانون

25 يحيى عطية الله

26- يحيى جبران