جهود المخابرات المغربية تمكن من تخليص ألماني من قبضة إرهابيين

تمكنت السلطات الألمانية، بفضل مساعدة المخابرات المغربية، من تخليص الناشط الحقوقي، يورغ لانغ، من قبضة عناصر جماعة إرهابية بمنطقة الساحل، اختطفته في أبريل 2018.

وأوضحت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن قوات التنظيم الإرهابي المسمى “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، قامت باختطاف لانغ، في غرب النيجر، ونقلته شمالا لمنطقة غير بعيدة عن الحدود المالية، ثم احتجزته مطالبة بفدية مالية من سبعة أرقام، مقابل إطلاق سراحه.

وتابع المصدر ذاته أن المخابرات المغربية ساهمت بشكل كبير في عملية إطلاق سراح الناشط الألماني، البالغ من العمر 63 سنة، بعدما سلمه مختطفوه إلى “الوسطاء المغارب” في شمال مالي، أمس (الخميس)، ثم نقله إلى السفارة الألمانية بالعاصمة المالية باماكو، مؤكدة نقله “في أقرب وقت” إلى ألمانيا.

(ي.ع)