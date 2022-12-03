طرد معلق رياضي بسبب مباراة المغرب وكندا

في واحدة من أغرب وقائع مونديال قطر 2022، قامت قناة بطرد معلق رياضي يعمل لديها كان يعلق على مباراة الغرب وكندا، حيث تم وقفه وإعلانه بالفصل من العمل بين شوطي المباراة التي انتهت لصالح أسود الأطلس بتصدرهم المجموعة وصعودهم للدور الـ16.

الواقعة تخص معلق قنوات “TRT” التركية ألبير باكيرجيجيل، وسبب طرده هي كلماته في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة تحديدا حين كان يعلق على الهدف المبكر الذي سجله حكيم زياش، عندما تحدث بالمناسبة عن أسرع هدف في تاريخ كأس العالم والذي سجله اللاعب التركي السابق هاكان شوكور.

وكان “شوكور” سجل هدفه في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من إطلاق صافرة البداية.

ليتضح أن النجم التركي السابق “شوكور”، تضعه تركيا على قوائم الإرهاب، وتتهمه بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في العام 2016. حيث أنه “شوكور” تحول إلى السياسة وغادر تركيا واستقر مع عائلته في أمريكا، ويعمل حاليا سائق أوبر.

وهرب “شوكور” وهو من أشد المؤيدين لفتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ، من تركيا في عام 2015 ويستكمل حياته هناك.

أمضى شوكور معظم حياته المهنية في نادي غلطة سراي التركي، وبعد تقاعده ، أصبح شوكور نائبًا منتخبًا عن حزب تقول الحكومة إنه تم تنظيمه من قبل أنصار غولن كمؤامرة للإطاحة بالحكومة. وصدرت مذكرة توقيف بحقه، وصودرت أصوله كجزء من قضية جارية في تركيا، حيث فر إلى الولايات المتحدة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.