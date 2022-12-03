قطر 2022 … ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم بفوز صعب على أستراليا 2-1، السبت على استاد أحمد بن علي في الريان ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وافتتح ميسي في مباراته الألف في مسيرته التسجيل (35)، فيما أضاف خوليان ألفاريس الهدف الثاني (57). وقلصت أستراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما حول إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (77). وتلعب الأرجنتين أمام هولندا الفائزة على الولايات المتحدة 3-1 في ربع النهائي الجمعة.