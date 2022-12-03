الزلزولي: نملك فرصة الفوز على إسبانيا

أكد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي السبت أن “أسود الأطلس” يملكون فرصة الفوز على إسبانيا الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال الزلزولي في مؤتمر صحافي قبل حصة تدريبية مسائية على ملعب الدحيل هي الأولى منذ بلوغه الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986: “لدينا الثقة في أن نفوز على اسبانيا اذا لعبنا كفريق وعملنا بجد”.

وأضاف المهاجم المعار من برشلونة إلى أوساسونا هذا الصيف: “نملك تاريخا في المونديال ببلوغنا الدور الثاني للمونديال قبل 36 عاما، ونحن سعداء بتكرار هذا الإنجاز وكتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي والعالم العربي”.

ودخل الزلزولي بديلا في المباراة الأولى ضد كرواتيا (صفر-صفر) ولم يقدم المستوى المأمول قبل أن يلازم دكة البدلاء في المباراتين التاليتين ضد بلجيكا (2-صفر) وكندا (2-1)، لكنه سيكون أحد الأوراق الرابحة للمدرب وليد الركراكي في المباراة الحاسمة ضد “لا روخا” بحكم معرفته الجيدة بالكرة الإسبانية وتحديدا برشلونة حيث زامل أغلب نجومها القائد سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري وجوردي ألبا.

وتابع الزلزولي “كنا سعداء جدا بعد التأهل واحتفلنا في غرف الملابس ورقصنا وقضينا أياما رائعة، الآن نحن نركز على مباراة الثلاثاء ولدينا الثقة في كسبها”.

من جهته، قال مهاجم تولوز الفرنسي ومسجل الهدف الثاني في مرمى بلجيكا زكرياء أبو خلال: “نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المنتخبات العربية في هذه البطولة وخصوصا فوز السعودية على الارجنتين، وأعتقد أن المنتخبات العربية هي أيضا سعيدة بما حققه المغرب أمام بلجيكا وكندا، نحن نساند بعضنا البعض وهكذا يتعين علينا التعامل”.

وأضاف “أنا سعيد جدا بالتأهل الى الدور الثاني ولكننا لا نريد التوقف هنا، نريد أن نذهب إلى (أدوار) أبعد وأبعد، وإن شاء الله سنذهب إلى أبعد دور ممكن، ونحن سعداء جدا بالجماهير”.

وأشاد أبو خلال بالمدرب الركراكي قائلا “جاء وليد الركراكي قدم لنا (خطة) تكتيكية جديدة، ومجموعة جديدة، ناسبتنا كثيرا وجميع المنتخبات التي تواجهنا تجد صعوبة في الفوز علينا وأن تسجل علينا. نحن نريد الذهاب بعيدا بعيدا، والمدرب بدوره يقول لنا ذلك”.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين حيث ساد الارتياح بين صفوفهم خلال تمرير الكرات خلال تجمعهم في دائرتين، قبل أن يتناوب بعضهم على حصة بالدراجة الهوائية خصوصا حكيم زياش أفضل لاعب في المباراة ضد بلجيكا، وأشرف حكيمي أفضل لاعب في المباراة ضد كندا والذي لعب المباراتين الاخيرتين رغم اصابة تعرض لها في الشوط الثاني من المباراة الاولى ضد كرواتيا.

وشارك الركراكي بدوره في التدريبات وتبادل الكرة مع اللاعبين.

يذكر أن الركراكي حقق ارقاما عدة مع منتخب ببلاده في هذه البطولة ابرزها جمعه 7 نقاط في دور المجموعات في انجاز حققته انكلترا وهولندا فقط، ثم قاده الى فوزين متتاليين للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته الست في البطولة.