الركراكي: قلت للاعبين واش مازال فيكم جوع

قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن المنتخب المغربي حقق بالتأهل إلى كأس العالم بقطر 2022.

وأضاف الركراكي في الندوة الصحافية قلت للعابة واش مازال فيكم جوع، إذن باغيين تزيدو تربحو.

وأكد الركراكي أن المنتخب الوطني حقق الهدف، الذي جاء من أجله، على أن يساير كل مباراة على حدة. وتابع “حققنا هدفنا وعلاش مانحلموش بكأس العالم. رآه بينا للعالم أننا منتخب ماشي ساهل”.

واعترف الركراكي أن اللاعبين عانوا ضغطا نفسيا لكننا تجاوزنا الأمر بإصرار اللاعبين أثبتنا للمنتخبات المشاركة أننا ليس من السهل التغلب علينا، لأننا نلعب بواقعية، وزاد “جينا ما شي نفرجو، ولكن نلعب الكرة ونكونوا أكثر فعالية”.

(ع.ك) قطر