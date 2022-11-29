قطر 2022 … هولندا تعمق جراح قطر والسنغال تبلغ ثمن النهائي

قاد النجم الصاعد كودي خاكبو منتخب هولندا لبلوغ ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بعد فوزه على الدولة المضيفة قطر 2-0، الثلاثاء على استاد البيت في مدينة الخور، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وسجل خاكبو هدف الافتتاح (26) وفرنكي دي يونغ الثاني (50)، لترفع هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن السنغال بطلة إفريقيا التي عو ضت بدايتها البطيئة من دون نجمها المصاب ساديو مانيه، وحققت فوزها الثاني تواليا على حساب الإكوادور 2-1 على استاد خليفة.

فيما بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة السمراء، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 الثلاثاء على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.

وسجل مهاجم واتفورد الإنكليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنكليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.