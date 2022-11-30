الرياضة
رسالة رياضية: سرعة
أداء المنتخب الوطني في كأس العالم، ومستوى الحكامة فيه، يفرضان على باقي مكونات الكرة المغربية مراجعة الكثير من أوراقها، والجدوى من وجودها، كيف؟ فالإدارة التقنية الوطنية مازالت عاجزة عن وضع برنامج تقني لتطوير كرة القدم على مستوى الفئات الصغرى للمنتخبات والمنافسات، وتصحيح الاختلالات التي تعانيها منذ سنوات،أكمل القراءة »
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