الرياضة
جسر جديد نحو الدوحة
الخطوط الملكية تنتظر تأهل الأسود لتقديم عرض آخر لنقل الجماهير لقطر علمت “الصباح” أن الخطوط الجوية الملكية تستعد لإقامة جسر جوي جديد، بأسعار تفضيلية، من البيضاء إلى الدوحة، إذا ضمن المنتخب الوطني رسميا، تأهله لثمن النهاية، بعد مواجهة منتخب كندا، غدا (الخميس). ومن المقرر أن تعلن الشركةأكمل القراءة »
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