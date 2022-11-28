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38 مليونا جوائز مهرجان المسرح
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ، عن قائمة الأعمال المسرحية، التي تم انتقاؤها للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ22 للمهرجان الوطني للمسرح التي ستنعقد من 3 إلى 10 دجنبر المقبل، بتطوان والمضيق والفنيدق. وذكرت الوزارة أن لجنة انتقاء العروض المرشحة للتباري حول جوائز هذه الدورة من المهرجان،أكمل القراءة »
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