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مهرجان الناظور يجدد حلم بناء قاعة سينمائية
توقيع اتفاقية شراكة وتنظيم ندوات حول الإنصاف والمصالحة قالت إدارة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور إن الدورة المقبلة ستحتفي بالفنانين وبناة السلام العالمي والعيش الإنساني المشترك والتجارب الناجحة في الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى تكريم الأندلس والأندلسيين وفعاليات ثقافية وحقوقية وسياسية محلية ووطنية و عالمية. وأوضح المنظمونأكمل القراءة »
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