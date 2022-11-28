اذاعة وتلفزيون
“الميدان الغربي” على “نتفليكس”
اهتم عدد من النقاد بفيلم “كل شيء هادئ في الميدان الغربي”، الذي أطلقته منصة “نتفليكس”، في الآونة الأخيرة، خاصة أنه يجسد دور السينما والأدب في تقديم التحذيرات المتكررة لمناهضة الحرب. ويبدأ الفيلم بلقطات ثابتة لمناظر طبيعية مختلفة، عن غابات ممتدة، وتضاريس متعرجة، مع سحاب وضوء يميلان إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا