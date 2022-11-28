اذاعة وتلفزيون
الصقلي بين السعادة والذاكرة
اعتبرت الفنانة كريمة الصقلي أن النبش في الذاكرة والموروث يعد من بين الأمور التي تبعث على السعادة، وتضفي نوعا من الفرحة على القلوب. وكتبت الصقلي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “سعادة تغمرنا عندما نستنشق ذاكرتنا وجذورنا وعروقنا، نسترجع فيها توازن الفرح وكلما عدنا إلى أول مكانأكمل القراءة »
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