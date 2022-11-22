حوادث
تفكيك شبكة لـ”الحريك” بسيدي رحال
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أخيرا، ثلاثة جانحين ينتمون إلى شبكة إجرامية للهجرة السرية، و8 أشخاص من المرشحين لـ»الحريك»، على الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها لمحاكمتهم، بعد أن قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال. وحسب مصادر “الصباح”، فإن قرار متابعة المشتبه فيهم ومتابعتهم في حالة اعتقال،أكمل القراءة »
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