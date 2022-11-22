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حوادث

اعتقال “بيدوفيل” صور أعضاء تناسلية لأطفال

منذ دقيقة واحدة
شكاية بالتحرش الجنسي وراء الإطاحة به وضبط صور خليعة بهاتفه أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع موقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، بعد استنطاقه في جرائم مرتبطة بالجنس، وكيف له الوقائع الواردة بمحاضر الضابطة القضائية إلى جرائم تصوير أعضاء جنسيةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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