بالصور.. التامك يزور ورش بناء السجن المحلي الجديد بالصويرة

كشف مصدر من مندوبية السجون أن المندوب العام محمد صالح التامك، قام صباح اليوم الخميس بزيارة إلى ورش بناء السجن المحلي الجديد بالصويرة، والذي سيعوض السجن المحلي الحالي.

ووفق ذات المصدر، فقد وقف المندوب العام الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين المركزيين، على تقدم الأشغال بورش المؤسسة السجنية الجديدة، والتي سيمكن افتتاحها المرتقب سنة 2024 بطاقة استيعابية تبلغ 2400 سرير من إغلاق السجن المحلي الموجود حاليا، والذي لم تعد بنايته تستجيب للمعايير المعمول بها في مجالات الأمن والسلامة وإعادة الإدماج.

يشار إلى أن بناء السجن الجديد بالصويرة يأتي وفقا لاستراتيجية المندوبية العامة في تعويض السجون القديمة والمتهالكة بأخرى حديثة تستجيب للمعايير الأمنية والتأهيلية المعتمدة من طرف المندوبية العامة.

(م.ص)