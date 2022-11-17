أخنوش: التغطية الصحية في مراحلها الأخيرة

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن برنامج التغطية الصحية وصل مراحله الأخيرة، مؤكدا أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال اجتماع مجلس الحكومة تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.

وأضاف أخنوش، خلال ترؤسه مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022، موضحا أن الحكومة التي يرأسها تسعى تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إذ أقر بالأخذ بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.

وصادق مجلس الحكومة على سبعة مشاريع مراسيم تخص مدونة التغطية الصحية، مرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومشروع مرسوم متعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، إذ تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين محمد أزرور عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، وإبراهيم لُمُّو، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وإبراهيم لكحل، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، ونوال بويحياوي، عميد كلية طب الأسنان بالرباط.

وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تم تعيين حميد مراح، مديرا للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

(ي.ع)