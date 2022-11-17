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خاص

مراكش… الأرض “بتتكلم” سينما

منذ 40 ثانية
أفلام ومخرجون عالميون في حضرة المدينة الحمراء تتواصل، اليوم (الخميس)، فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بتقديم عروض للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وكذلك لقاءات مفتوحة مع سينمائيين عالميين، منهم المخرج الإيراني أصغر فرهادي، والممثل البريطاني جيريمي أيرونز. في هذا الخاص تأخذكم “الصباح” إلى أجواءأكمل القراءة »

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منذ 40 ثانية


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