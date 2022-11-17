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إزعاج الجيران
يعتقد عدد من الشباب أن الحرية الشخصية تعني تنظيمهم حفلة صاخبة تمتد إلى الساعات الأولى من الصباح، دون الاكتراث بالمشاكل الناتجة عن الضوضاء، التي يسببونها لجيرانهم بحرمانهم من النوم والمس براحة الأصحاء والمرضى. وفي الوقت الذي لا يتقبل فيه الشباب المتحمس تحت تأثير المخدرات والكحول، شكاوى الجيرانأكمل القراءة »
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