fbpx
منبر

إزعاج الجيران

منذ دقيقة واحدة
يعتقد عدد من الشباب أن الحرية الشخصية تعني تنظيمهم حفلة صاخبة تمتد إلى الساعات الأولى من الصباح، دون الاكتراث بالمشاكل الناتجة عن الضوضاء، التي يسببونها لجيرانهم بحرمانهم من النوم والمس براحة الأصحاء والمرضى. وفي الوقت الذي لا يتقبل فيه الشباب المتحمس تحت تأثير المخدرات والكحول، شكاوى الجيرانأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى