أخبار الصباح
أخبار الصباح
< فلاحة قررت شركات إنتاج الأعلاف المركزة زيادة سنتيمين في الكيلوغرام الواحد، ساعات بعد إعلان الحكومة بعض الإجراءات لمواجهة أزمتي الحليب واللحوم الحمراء. وسيدخل القرار حيز التطبيق بداية دجنبر المقبل، في وقت أفاد فيه مهنيون أن اختلالات عديدة تشوب إجراءات الحكومة، أبرزها عدم تحديد سلالات الأبقار الممنوعأكمل القراءة »
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