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الصباح الفني

ديدان‭ ‬في‭ “‬موتسيلاند‭”‬

منذ دقيقتين
تعتبر‭ “‬موتسيلاند‭” ‬أحدث‭ ‬الأعمال‭ ‬المسرحية‭ ‬للفنان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ديدان،‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثها‭ ‬في‭ ‬قالب‭ ‬كوميدي‭ ‬وتولى‭ ‬إخراجها‭ ‬حسن‭ ‬هموش،‭ ‬وأمين‭ ‬ناسور،‭ ‬وهشام‭ ‬الجباري‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬كوميدي‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬متخيلة‭ ‬للموتى،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬غير‭ ‬التقليدية،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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