الصباح الفني
ديدان في “موتسيلاند”
تعتبر “موتسيلاند” أحدث الأعمال المسرحية للفنان عبد الله ديدان، التي تدور أحداثها في قالب كوميدي وتولى إخراجها حسن هموش، وأمين ناسور، وهشام الجباري. وتدور أحداث العمل المسرحي في إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يعيشون في مدينة متخيلة للموتى، حيث تقع الكثير من المواقف غير التقليدية،أكمل القراءة »
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