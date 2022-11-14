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هامشية الجزائر والانفصاليين
قرار مجلس الأمن 2654 يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المرجعية الأكثر واقعية لحل نزاع الصحراء عادل بن حمزة* تلقت الجزائر، ومعها جبهة “بوليساريو”، بكثير من الصدمة، القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي الخاص بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية رقم 2654، إذ أكد القرار مجددا، على أن مبادرة الحكم الذاتيأكمل القراءة »
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