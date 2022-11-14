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حوار

منذ 57 ثانية
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قال إن الرهان اليوم هو الخروج تدريجيا من النظام التقليدي أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الخيط الناظم لرؤية تحول الجامعة المغربية، يتلخص في وصول الطالب إلى مرحلة التمكين، موضحا، في حوار معأكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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