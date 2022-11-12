مجتمع
مشروع مغربي ضمن “أصحاب الهمم”
حظي مشروع التطبيق الرقمي «ماروك أكسيسبل» الخاص بالسياحة الميسرة بتزكية رسمية من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتمثيل المغرب في الدورة الرابعة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي المنظم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 12 و17 نونبر الجاري. وحصل عبد الفتاح هداني صاحب مشروعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا