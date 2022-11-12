حوادث
التحرش يورط أستاذا للرياضة
استغل إشرافه على حصص التربية البدنية لمعاكسة تلميذاته وضحيتان فضحتا ممارساته باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أستاذ بسلك الثانوي، يشتبه تورطه في التحرش الجنسي بتلميذاته، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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