مجتمع
معبد يهودي في جامعة مغربية
في سابقة من نوعها، فتح معبد يهودي جديد أبوابه في وجه زوار جامعة محمد السادس ببنكرير، في خطوة أولية لاستقبال طلبة إسرائيليين، في إطار تبادل الطلاب، بعد توقيع اتفاقية بين الجامعة وأطراف من إسرائيل. ويعتبر هذا الكنيس اليهودي الأول من نوعه في العالم الإسلامي. ونشرت جمعية ميمونةأكمل القراءة »
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