حوادث
النصب باسم رئاسة النيابة العامة
جانح انتحل صفة مسؤول قضائي للسطو على أموال الحالمين بالوظيفة العمومية أنهت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، أول أمس (الأربعاء)، أنشطة جانح خطير اختار النصب والاحتيال، باسم رئاسة النيابة العامة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه البالغ من العمر 57أكمل القراءة »
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