حوادث
أخبار زائفة تزلزل تمارة
صحافي مزور نشر خبرا بأن إقامة بطريق زعير غير مرخصة واعتقال رئيس جماعة يحقق المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين عودة التابعة لعمالتي الصخيرات تمارة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، مع صحافي مزور، نشر أخبارا أثارت حالة من الارتباك وسط مستفيدين من السكن بإقامة سكنية راقية، بعدما أكدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا