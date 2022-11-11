خاص
خبراء يناقشون تحديات الرقمنة
تنظيم ندوة دولية بمراكش حول الانتقال الرقمي بين التقنين والمنافسة حظيت الندوة الدولية حول موضوع “الانتقال الرقمي بين التقنين والتنافسية”، التي احتضنتها مراكش ما بين 9 نونبر الجاري و 10 منه، بمشاركة وازنة من قبل مسؤولين وخبراء دوليين ووطنيين في مجالات الرقمنة والتقنين والحكامة. وتناول المشاركون فيأكمل القراءة »
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