fbpx
خاص

خبراء يناقشون تحديات الرقمنة

منذ 38 ثانية
تنظيم ندوة دولية بمراكش حول الانتقال الرقمي بين التقنين والمنافسة حظيت الندوة الدولية حول موضوع “الانتقال الرقمي بين التقنين والتنافسية”، التي احتضنتها مراكش ما بين 9 نونبر الجاري و 10 منه، بمشاركة وازنة من قبل مسؤولين وخبراء دوليين ووطنيين في مجالات الرقمنة والتقنين والحكامة. وتناول المشاركون فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 38 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى