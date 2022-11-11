الرياضة
نجوم تغيب عن سماء قطر
غيابات وازنة للاعبين بارزين بسبب الإصابات والإقصاء تعرف كأس العالم في نسختها المقبلة بقطر، غيابات كثيرة، بسبب الإصابات وإقصاء بعض الأسماء الكبيرة، مثل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والنرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي والفرنسيين بول بوغبا (جوفنتوس) ونغولو كانتي (تشيلسي)، ونجم السنغال ساديو ماني لاعب بايرنأكمل القراءة »
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