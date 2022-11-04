الرياضة
غموض حول النصيري والزلزولي
باتت وضعية يوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي تؤرق الناخب الوطني وطاقمه التقني والطبي، خصوصا في ظل صعوبة استرجاعهما كافة مؤهلاتهما قبل المونديال. وكشفت مصادر مطلعة، أن تجدد إصابة النصيري في الفخذ فرضت على الناخب الوطني البحث عن بديل محتمل له. ورغم أن خورخي سامبولي، مدرب الفريق الأندلسي،أكمل القراءة »
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