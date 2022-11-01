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سكك أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية 2023، بأن توقعات البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، برسم الفترة 2023-2025، تقدر بغلاف مالي إجمالي قدره 13.24 مليار درهم. وهو الغلاف الذي سيخصص أساسا لاقتناء الآليات المتنقلة (3.43 ملايير درهم)، وتأهيل البنيات التحتية وعلامات التشويرأكمل القراءة »
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