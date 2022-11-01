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منذ 14 ثانية
سكك أفاد‭ ‬التقرير‭ ‬حول‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمقاولات‭ ‬العمومية،‭ ‬المرفق‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023،‭ ‬بأن‭ ‬توقعات‭ ‬البرنامج‭ ‬الاستثماري‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية،‭ ‬برسم‭ ‬الفترة‭ ‬2023‭-‬2025،‭ ‬تقدر‭ ‬بغلاف‭ ‬مالي‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬13‭.‬24‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭. ‬وهو‭ ‬الغلاف‭ ‬الذي‭ ‬سيخصص‭ ‬أساسا‭ ‬لاقتناء‭ ‬الآليات‭ ‬المتنقلة‭ (‬3.43‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭)‬،‭ ‬وتأهيل‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬وعلامات‭ ‬التشوير‭أكمل القراءة »

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