الرياضة
ضربة موجعة أخرى للأسود
إصابة النصيري وبونو تفزع الركراكي وفحوصات جديدة لتشخيص نوعيتها باتت الإصابات تؤرق وليد الركراكي، الناخب الوطني، قبل 25 يوما من انطلاق فعاليات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وغادر يوسف النصيري أرضية الملعب دقائق قليلة من دخوله فيأكمل القراءة »
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