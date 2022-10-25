نشرة إنذارية … طقس حار مرتقب من الأربعاء إلى الجمعة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار (ما بين 30 و 39 درجة) من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و39 درجة، من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، بأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، رحامنة، الخميسات، اليوسفية، تارودانت، إنزكان – آيت ملول، تزنيت، شتوكة – آيت بها، أكادير- إيدا أو تنان، سيدي افني، طانطان، كلميم، بوجدور، اوسرد وواد الذهب.

وأشارت المديرية إلى أن الطقس الحار مرتقب أيضا، يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و37 درجة بأقاليم سلا، القنيطرة، النواصر، مديونة، برشيد، سيدي بنور، بن سليمان و أسفي. كما سيتم خلال اليوم نفسه تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 30 و34 درجة بأقاليم العرائش، الرباط، صخيرات – تمارة، الدار البيضاء، المحمدية و الجديدة.