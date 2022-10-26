مجتمع
اضطراب في توزيع الماء بوجدة
كشفت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، أن المدينة ستعرف اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب يصل إلى حد الانقطاع، بسبب ما أسمته ” تعكر مياه “سد مشرع حمادي. وأوضح بلاغ مشترك للوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لملوية أن التساقطات المطريةأكمل القراءة »
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