الرياضة
مويس يبعثر أوراق الركراكي
مدرب ويستهام قال إنه غير مناسب إشراك أكرد قبل المونديال بعثر ديفيد مويس، مدرب ويستهام الإنجليزي، أوراق وليد الركراكي، الناخب الوطني، حول مشاركة نايف أكرد في بعض مباريات الدوري الإنجليزي، قبل حضور نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبرأكمل القراءة »
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