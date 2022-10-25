ملف الصباح
مراد: حق أريد به باطل
< الوداديات السكنية، هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، إذ أنها تخضع للظهير المؤطر للجمعيات الصادر في 1958. وهي إطار يؤسس من أجل غرض تحقيق الملكية العقارية لأفراد، سواء كانت بقعا أرضية أو شققا سكنية، وبعبارة أخرى، هي وسيلة لتحقيق حق من الحقوق الأساسية للمواطنين وهو حقأكمل القراءة »
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