الرياضة
شيبو يحتج على العصبة
عبر نادي شيبو لكرة القدم عن استنكاره لعدم اختياره ضمن الفرق المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم الشاطئية، من قبل العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة. ورغم حلول فريق شيبو وصيفا لبطل العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة، إلا أنه أقصي من المشاركة في البطولة الوطنية، وفقا لمراسلة عددأكمل القراءة »
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