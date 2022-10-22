الرياضة
الوداد ينافس على “غلوب سوكر”
شهدت قائمة جوائز “غلوب سوكر” وجود الوداد الرياضي ضمن قائمة المرشحين لأفضل ناد بالعالم، والتي يقدمها مجلس دبي الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهدت اللائحة وجود الفريق البيضاوي، ممثلا وحيدا للقارة السمراء، إلى جانب الهلال السعودي، ممثلا لآسيا، بالإضافة إلى عدد من الأندية الكبرى من القارات الأربع،أكمل القراءة »
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