الرياضة
الإضراب يشل المولودية
تواصل لليوم الرابع على التوالي ولاعبون دون مصاريف رفض لاعبو مولودية وجدة خوض الحصص التدريبية لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. وحضر اللاعبون إلى الملعب، أول أمس (الخميس)، بطلب من بعض المسؤولين بالنادي، من أجل الحوار معهم، لكن دون جدوى. وخلال اجتماعهم معأكمل القراءة »
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