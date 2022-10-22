الرياضة
السياسة والرياضة… شر لا بد منه
الريع وتضارب المصالح والتحكم وغياب المحاسبة أبرز الاختلالات تسجل علاقة السياسة بالرياضة عدة اختلالات، تجعل الآراء مقسمة حول دور ما هو سياسي بالجانب الرياضي، والجدوى منه. وتفسد مجموعة من المظاهر هذه العلاقة، في الوقت الذي يبدو فيه القطاع الرياضي عاجزا عن تدبير حاجياته ومتطلباته دون دعم سياسي،أكمل القراءة »
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