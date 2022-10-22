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اذاعة وتلفزيون

“كلمة” تعود من منتزه الحسن الثاني

منذ 21 ثانية
المجموعة الموسيقية قدمت أشهر أغانيها منها “وردة على وردة”  في انتظار حفلات أخرى  عادت المجموعة الموسيقية “كلمة”، إلى الساحة الفنية، بعد سنوات من الغياب، وأطلت على جمهور مسرح “منتزه الحسن الثاني” بالرباط، من خلال حفل عرض نهاية الأسبوع الماضي. وقدمت المجموعة، تحت تفاعل الجمهور، أشهر أغانيها، منها “وردةأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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