الرياضة
آسفي ينتفض ضد التحكيم
أكد أن مباراة الجيش شهدت حالات مؤثرة أصدر المكتب المسير لأولمبيك آسفي بلاغا عبر فيه عن احتجاجه على التحكيم في مباراته الأخيرة أمام الجيش الملكي. وجاء في البلاغ أن المباراة التي أدارها الحكم كريم صبري وحكم “الفار” رضوان جيد، عرفت حالات تحكيم عديدة أثرت على السير العامأكمل القراءة »
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