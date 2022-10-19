الأولى
تحت الدف
تمخض الجبل فولد فأرا، بهذا علق أحد الظرفاء على ما حملته الحكومة إلى أطراف الحوار الاجتماعي، من مقترحات لـ”تحسين الدخل”، بخصوص التخفيض الضريبي. وعوض البحث عن تمويل كلفة الحوار الاجتماعي، بمراجعة الإعفاءات الجبائية، تذرعت الحكومة، كالعادة، بالوضعية المالية، مكتفية بتخفيضات لا تتجاوز كلفتها ملياري درهم، ستمكن منأكمل القراءة »
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