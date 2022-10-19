الأولى
جماعات تطالب بنصيبها من كعكة “الكيف”
لفتيت يدرس طلبات مسؤولين محليين من وزان والعرائش لإدماج مناطقهم ضمن المرخص لها يدرس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، طلبات عدد من الجماعات التي توجد خارج المناطق المرخص لها بزراعة القنب الهندي، من أجل الاستعمال الصيدلي أو الصناعي، إذ تطالب هذه الجماعات بتوسيع دائرة أقاليم أخرى، عوضأكمل القراءة »
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