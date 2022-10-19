أسواق
الإعفاءات الضريبية… ريع بالملايير
الحكومة تتجاهل طلبات إعادة النظر فيها وترفض تخفيف العبء عن ملزمين بدعوى الكلفة المالية رفضت الحكومة أول أمس (الاثنين)، المقترحات التي تقدمت بها النقابات بشأن تعديل اشطر الدخل ونسب الاقتطاع المطبقة عليها ورفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهم، عوض 30 ألف درهم، الذي لم يطرأ عليهأكمل القراءة »
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