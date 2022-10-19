الأولى
إشعارات لـ”مؤثرين” لأداء ضرائبهم
رصد مراقبو الضرائب مؤثرين وأصحاب قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتقدموا بأي تصريح لمصالح المديرية العامة للضرائب بشأن المداخيل، التي يحصلون عليها من نشاطهم على صفحاتهم. وأفادت مصادر أن إدارات الضرائب تتوفر على كل الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل التي يحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرين،أكمل القراءة »
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